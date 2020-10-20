Самарские таможенники изъяли контрафактные носки на 400 млн рублей

Контрафактные партии носков пытались провезти из Казахстана в Москву

Самарские таможенники пресекли ввоз в страну двух крупных партий контрафактных носков на сумму в 400 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Самарской таможни.

Одна из партий была задержана на контрольном пункте "Акбулак" в Оренбургской области. В грузовом автомобиле с прицепом везли 315 тыс. пар носков. Еще одну партию контрафактных носков задержали в районе Большой Глушицы в Самарской области - обнаружено около 100 тыс. пар.

На всех носках были нанесены логотипы известных брендов. Сопроводительные документы, которые имелись у водителей, были недействительными.

Контрафактные носки везли из Казахстана и пытались доставить их в Москву. Собранные таможенниками материалы направлены правоохранителям, перевозчикам грозит уголовная ответственность.