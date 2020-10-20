В Самарскую область завезли более полумиллиона доз вакцины от гриппа для взрослых

В регион поступило 550 тысяч доз вакцины от гриппа для взрослых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область доставили вторую партию вакцины от гриппа для взрослых, говорится в сообщении регионального правительства. В регион поступило 550 тысяч доз, в ближайшие дни их развезут по больницам области для вакцинации жителей.

Как отмечают в правительстве, вакцинация позволяет избежать тяжелых осложнений. Без вакцинации грипп в сочетании с коронавирусом может привести к серьезным последствиям вплоть до летального исхода.

Ранее в регион поступила вакцина для детей. В Самарскую область доставлено 200 тысяч доз.