Самарский ДПСник нашел пропавшую девочку, остановив машину на трассе

Инспектор ДПС случайно нашел 15-летнюю девочку, которая числилась в розыске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 октября в Самарской области инспектор ГИБДД остановил для проверки документов водителя ВАЗовской легковушки. Оказалось, что в машине едет девочка, объявленная в розыск.

По данным собственных источников "КП-Самара", девочке всего 15 лет и, по всей видимости, в машину она села добровольно.

Мы попросили полицию подробнее рассказать об этом инциденте, но после 4 дней разбирательства в областном МВД смогли рассказать лишь то, о чем журналистам было и так известно: за рулем был житель Башкортостана, он сам сообщил инспектору ДПС, что в салоне - ребенок, объявленный в розыск.

- Сотрудники органов внутренних дел доставили водителя и пассажирку в ближайший отдел полиции. В отношении несовершеннолетней противоправных действий не совершалось, - говорят в полиции.

Сбежала ли девочка из дома или пыталась скрыться от правоохранительных органов, куда она направлялась, почему и при каких обстоятельствах села в машину ко взрослому мужчине, знала ли его ранее и зачем он ее "сдал", силовики рассказать отказались.

Мы просим героев этой истории связаться с редакцией по телефону +7-917-037-91-65 и рассказать, как же было дело.