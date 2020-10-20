Знали, где искать: в Похвистнево полицейские нашли 60,5 граммов марихуаны

На веранде в буфете силовики нашли пакет с марихуаной Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники подразделения полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков нашли пакет с марихуаной. Операцию проводили в городе Похвистнево.

- Изначально в полицию поступила информация о том, что местный житель хранит у себя дома наркотическое средство, - говорят в областной полиции. - В ходе проверки полученные сведения подтвердились.

На веранде в буфете силовики нашли пакет, в котором эксперты-криминалисты "опознали" марихуану.

- Масса наркотического средства - 60,5 граммов, что относится к значительному размеру, - уточняют в региональном МВД.

Задержанный уверяет, что марихуану он хранил для личного употребления. Так это или нет, сейчас разбираются полицейские. Уголовное дело возбудили по ч.1 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства в значительном размере", которая предусматривает разные виды наказания: штраф до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.