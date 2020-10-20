На второй просеке в Самаре могут построить отель, ресторан, бассейн и развлекательный центр

Сейчас "Корпорация Кошелев" просит разрешения на воплощение в жизнь туристического проекта на 2-й просеке. Фото: drugoigorod.ru

В Самаре в октябре проходят публичные слушания относительно туристического проекта. Как ранее сообщало издание "Другой город", в 2018 году проект предполагал, что на 2-3 просеке появятся апарт-отель на 120 номеров, восемь коттеджей, бассейн, ресторан, спортплощадки и развлекательный центр.

Воплотить в жизнь проект собиралась "Корпорация Кошелев" при финансировании банка ВТБ.

Изначально постройки должны были занять 3 земельных участка площадью 6628 квадратных метра, сейчас - 22091 квадратных метра. Разрешение на строительство компании выдали в феврале прошлого года, но сейчас проект вынесли на публичные обсуждения.

С 10 по 31 октября в Самаре проходят публичные слушания, собрание участников слушаний запланировано на 26 октября. Высказать свое мнение можно в здании администрации Октябрьского района по адресу: Самара, ул.Ново-Садовая, 20 актовый зал. Публичные слушания начнутся 26 октября в 18:00.