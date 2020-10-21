Самарца будут судить за серию краж

Полиция выяснила, что самарец совершал кражи в мае и июне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 22-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении трех краж в мае и июне этого года. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Как выяснили полицейские, в мае он пригласил к себе несколько товарищей, и когда один из гостей оставил без присмотра телефон - похитил его. Следующие кражи он совершал в одной из общежитий, куда наведывался дважды, а его добычей стали стиральные машины. Награбленное он сдавал в комиссионный магазин.

По факту случившего возбуждено уголовное дело, самарцу грозит до пяти лет лишения свободы.