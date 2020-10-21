В Тольятти аварию с тремя машинами устроил пьяный водитель с 30-летним стажем

Водитель с 30-летим стажем выехал на дорогу пьяным. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти устроил ДТП пьяный водитель с 30-летним стажем. По данным ГУ МВД России по Самарской области, 54-летний мужчина ехал на "Ниве" по Южному шоссе. Не соблюдая безопасную дистанцию до находящегося впереди автомобиля, он въехал в легковую "Мазду", а ту от удара отбросило на стоящий впереди "Киа Рио".

В результате аварии пострадал лишь один участник ДТП, это оказался водитель "Нивы". Его отправили на амбулаторное лечение.