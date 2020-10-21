Отопление в Самаре подключили почти ко всем домам

В Самаре тепло подали почти во все жилые дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отоплением в Самаре обеспечены 99,4% жилых многоквартирных домов, сообщили в городской администрации. К теплу осталось подключить 34 дома, в которых завершаются ремонтные работы.

Ранее тепло подали во все социальные объекты города, в том числе в школы, детские сады, больницы и поликлиники.

В городе работает горячая линия, куда самарцы могут обратиться круглосуточно. По данным мэрии, отработано треть поступивших от населения заявок.