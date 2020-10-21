«Акрон» сыграет с «Нефтехимиком» при пустых трибунах

"Акрон" будет играть следующий домашний матч без зрителей

Тольяттинский «Акрон» свой ближайший матч в Жигулевске проведет при пустых трибунах. Игра состоится в субботу, 24 октября, против нижнекамского «Нефтехимика».

Как сообщают в клубе, в региональном Роспотребнадзоре совместно с администрацией Жигулевска приняли решение ужесточить ограничительные меры, направленные на профилактику коронавируса, и не допускать болельщиков на трибуны.

По последним данным, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 14 276 заразившихся коронавирусом, при этом ежедневно фиксируется более 100 новых случаев. Сейчас в Самарской области обсуждается возможное ужесточение ограничительных мер.

«Акрон» сейчас располагается на 17-м месте в турнирной таблице ФНЛ и находится в зоне вылета. В прошлом туре команда на выезде уступила «Динамо-Брянску», это поражение стало третьим подряд для тольяттинцев.