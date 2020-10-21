Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

«Акрон» сыграет с «Нефтехимиком» при пустых трибунах

Болельщиков не пустят, чтобы обезопасить от коронавируса
Вячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий
"Акрон" будет играть следующий домашний матч без зрителей

"Акрон" будет играть следующий домашний матч без зрителей

Тольяттинский «Акрон» свой ближайший матч в Жигулевске проведет при пустых трибунах. Игра состоится в субботу, 24 октября, против нижнекамского «Нефтехимика».

Как сообщают в клубе, в региональном Роспотребнадзоре совместно с администрацией Жигулевска приняли решение ужесточить ограничительные меры, направленные на профилактику коронавируса, и не допускать болельщиков на трибуны.

По последним данным, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 14 276 заразившихся коронавирусом, при этом ежедневно фиксируется более 100 новых случаев. Сейчас в Самарской области обсуждается возможное ужесточение ограничительных мер.

«Акрон» сейчас располагается на 17-м месте в турнирной таблице ФНЛ и находится в зоне вылета. В прошлом туре команда на выезде уступила «Динамо-Брянску», это поражение стало третьим подряд для тольяттинцев.