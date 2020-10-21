Самарцы стали чаще искать работу со свободным графиком

Сейчас самарцы предпочитают работать дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты "Авито Работа" выяснили, что самарцы чаще стали искать работу на удаленке. За год число запросов по таким вакансиям выросло на 52%, а квартальный рост составил 10%. Относительно небольшой квартальный рост эксперты связывают с тем, что многие соискатели в предыдущие три месяца сумели найти работу с желаемым графиком.

Чаще всего соискатели ищут вакансии, где можно работать неполный день - количество таких запросов возросло на 38% за квартал. При этом снизился интерес к работе вахтовым методом - таких запросов на 4% меньше. Эксперты связывают это с опасениями соискателей надолго выезжать в другие регионы из-за нестабильной ситуации во время пандемии.

Работодатели тоже стали чаще предлагать соискателям варианты с нестандартным графиком. Количество вакансий со свободным графиком, неполным днем или вахтовым методом работы возросло на 65% за квартал.