Автор короткометражки про собак получил полтора миллиона рублей от МТС на «полный метр»

Иван Сосин снял фильм о простом парне, который решает спасти бездомных собак / Фото: пресс-служба Фестиваля уличного кино

В Москве состоялось торжественное закрытие сезона Фестиваля уличного кино — крупнейшего открытого киносмотра короткого метра, где победителя выбирают сами зрители. Лидером голосования стала драма «Большая восьмерка», картина екатеринбургского режиссера Ивана Соснина. Молодой режиссер получил грант в 1 500 000 рублей на запуск производства будущего полнометражного фильма от главного партнера фестиваля – МТС ТВ. Самарцы смогли посмотреть все конкурсные фильмы фестиваля еще в сентябре, в уличном кинотеатре возле «Ладьи».

И «Большую восьмерку», и другие фильмы Фестиваля уличного кино можно увидеть и дома в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. В период проведения Фестиваля на платформе были размещены конкурсные работы прошлых лет, а теперь стали доступны также 10 короткометражных фильмов этого года. В том числе спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» Ивана Петухова с Алексеем Аграновичем и Алексеем Лысенковым, дебютный фильм Светланы Устиновой «Маруся» с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым, и новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить».

За время Фестиваля, с августа по октябрь, состоялось 540 кинопоказов, которые посетило в общей сложности более 200 тысяч зрителей. Среди городов показа Самара, Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Ростов Великий, Новый Оскол, Переславль-Залесский и многие другие. В каждом городе гости показов отдавали голоса за понравившийся фильм с помощью зажженных фонариков. Суммировав результаты из всех населенных пунктов, организаторы определили финалистов. 20 октября на торжественной церемонии закрытия в Центре документального кино был объявлен победитель — им стал режиссер Иван Соснин с фильмом «Большая восьмерка»». История простого парня Ивана, который решает спасти бездомных собак, покорила зрителей по всей стране.

«Онлайн-кинотеатр МТС ТВ – часть нашей большой экосистемы, включающей в себя самые современные и востребованные у пользователей цифровые услуги, охватывающие все важнейшие сферы жизни. Просмотр онлайн-видео – один из самых быстро растущих сейчас в Самаре сервисов, с начала этого года самарцы, по нашим данным, стали потреблять в четыре раза больше видеоконтента. Мы рады предложить нашим зрителям самые качественные и актуальные новинки кино и видео», — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.