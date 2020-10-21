Тольяттинцам предлагают выбрать места для «виртуальной прогулки» по городу

Компания МТС создаст интерактивный туристический путеводитель по Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МТС совместно с администрацией Тольятти запускает онлайн-голосование по проекту «Виртуальная прогулка по Тольятти». Жителям предлагается выбрать наиболее интересные, с их точки зрения, городские достопримечательности, которые впоследствии войдут в интерактивный туристический путеводитель.

В перечень предложенных для виртуального гида по городу объектов вошли популярные места прогулок – Итальянский сквер, Сквер 50-летия АВТОВАЗа, Парковый комплекс истории техники им. К.Г.Сахарова, Дендропарк, - а также культурные и спортивные учреждения, монументы и здания в стиле советского модернизма, являющиеся архитектурной «изюминкой» Тольятти. Принять участие в онлайн-голосовании можно по ссылке до 10 ноября. По итогам голосования 10 объектов, набравших наибольшее количество голосов, будут оснащены информационными табличками с QR-кодами, используя которые можно будет прослушать аудиогид с интересными и малоизвестными фактами о каждом из объектов и посмотреть уникальные фотографии. Сам интерактивный гид будет размещен на популярной бесплатной платформе izi.travel, которым пользуются миллионы туристов во всем мире.

«Тольятти во многом уникальный город с точки зрения архитектуры, иностранные туристы называют его музеем под открытым небом. Каждый район – своя отдельная история, и поэтому инициаторы проекта решили начать проект «Виртуальная прогулка» именно с Автозаводского района, который определяет облик Тольятти как современной технологической столицы Самарской области. Сейчас, когда границы закрыты и быстро развивается внутренний туризм, любые проекты, нацеленные на повышение привлекательности нашего города для жителей других регионов очень нужны и важны», - рассказала руководитель управления международных и межрегиональных звязей администрации городского округа Тольятти Наталья Альбертовна Христ.

«Проект «Виртуальная прогулка» существует в Самарской области уже несколько лет, им успели воспользоваться сотни тысяч туристов из других городов и даже стран, и мы рады, что к Самаре и Сызрани, где уже есть свои интерактивные гиды, наконец присоединяется и Тольятти. По опыту могу сказать, что такие проекты вызывают большой интерес в первую очередь у местных жителей, которые могут почувствовать себя туристом в родном городе и по-новому взглянуть на привычные дома и пейзажи, просто скачав в свой смартфон «карманного экскурсовода». Я надеюсь, жители Тольятти активно откликнутся на наш призыв и вместе мы выберем самые интересные места города, достойные представить Тольятти на всероссийском и международном уровне», - отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.