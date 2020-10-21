Позолотил себе ручки: сотрудника вневедомственной охраны в Самаре подозревают в коррупции

Деньги за оказание услуг сотрудниками Росгвардии, по версии следствия, проходили мимо кассы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники ФСБ задержали начальника пульта централизованной охраны УВО Самарской области. По данным собственных источников «КП-Самара», речь идет об Александре Суркове, его подозревают в коррупции.

- Он организовывал охрану коммерческих объектов силами Росгвардии, но с клиентами заключал фиктивные договоры, поэтому оплату по ним получал на руки, через кассу УВО деньги не проводились, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» версию следствия в правоохранительных органах.

1 октября Сурков был задержан с поличным при проведении оперативного эксперимента. После того, как мужчина взял деньги от руководителя одной из самарских фирм, появились сотрудники УФСБ России по Самарской области.

Все материалы по этой операции они передали в региональный Следственный комитет. 15 октября там возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом».

Если вина силовика будет доказана, то ему грозит крупный штраф (от 500 тысяч до 2 млн рублей) или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет..