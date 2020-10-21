Тольяттинского участкового проверяют на агрессивность из-за нападения на бывшую возлюбленную

Проверку действий участкового проводят его же коллеги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Удивительная история прямо в эти дни происходит в Тольятти: один из местных участковых может стать фигурантом уголовного дела. По данным собственных источников «КП-Самара», заявление на него написала бывшая возлюбленная: по ее словам, полицейский сделал ей предложение, она отказала, а он за это избил ее.

Интересно, что региональный Следственный комитет отказывается заниматься этим делом. Свою позицию ведомство аргументирует просто: участковый в тот день был не при исполнении и не в форме. Поэтому заявление девушки и все материалы по этому делу следователи передали... в отдел полиции Автозаводского района, к которому и относится «герой» этой истории.

Мы попросили прокуратуру оценить, могут ли коллеги отвергнутого участкового объективно подойти к вопросу о его виновности, но пока получили лишь так называемый «промежуточный» ответ: проводится проверка. Между тем с момента подачи заявления девушкой прошло уже более двух месяцев, а уголовное дело так и не возбудили.

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