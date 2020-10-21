В Самаре восстановили движение автобусов у площади Кирова

Теперь здесь могут проехать автобусы

В Самаре в среду, 21 октября, восстановили движение автобусов в районе площади имени Кирова, где ранее произошел провал грунта из-за повреждения теплосетей.

В ночь на вторник, 20 октября, на пересечении проспекта Кирова и улицы Физкультурной образовался провал на проезжей части из-за порыва теплосетей. В образовавшуюся яму попал легковой автомобиль, движение общественного транспорта было приостановлено до устранения повреждений.

Как сообщили в «СамараАвтоГазе», сейчас движение автобусов восстановлено в полном объеме. Ранее сообщалось, что было восстановлено теплоснабжение в близлежащих домах.