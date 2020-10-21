Крупный поставщик спецтехники не смог найти 100 тысяч рублей, чтобы расплатиться с самарскими рабочими

Крупная компания с представительствами по ПФО не нашли 100 тысяч рублей на зарплату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

98 тысяч рублей не выплатила своим сотрудникам самарская фирма, которая специализируется на поставках спецтехники, комплектующих и запчастей по всему Поволжью.

- В рамках проверки исполнения требований трудового законодательства наши сотрудники установили, что ООО «ТД Универсальные машины» до настоящего времени не выплатило зарплату за август двум сотрудникам, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Красноглинского района.

Административные дела возбудили по ст. 5.26 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы», которая предусматривает штрафы от 10 до 50 тысяч рублей.

Прокуратура также внесла представление об устранении нарушений, которое пока находится в стадии рассмотрения. Кроме того, надзорное ведомство направило в суд заявления о взыскании с работодателя долгов по зарплате. Решение по этому делу пока не вынесено.