«Современник» хотят вернуть в собственность региона

Власти запросили рыночную стоимость здания и земли под ним

Власти Самарской области планируют вернуть в собственность региона ДК «Современник». Это следует из ответа регионального правительства на запрос депутата губернской думы Михаила Матвеева.

Как говорится в документе, в феврале этого года в правительстве уже обращались к собственникам здания с предложением о его приобретении. В ответе говорится, что в Октябрьском районе отсутствуют государственные и муниципальные учреждения культуры, при этом «имеется острая востребованность в данной услуге жителями разрастающегося района Самары».

В правительстве запросили рыночную стоимость объекта и земли под ним, после расчета которой планируется вернуться к вопросу покупки здания Дома культуры.