Главный голеадор "КС" Иван Сергеев начнет матч против "Ротора" на скамейке запасных Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

"Крылья Советов" и "Ротор" огласили стартовые составы на очный матч в рамках элитного группового раунда Бетсити - Кубка России по футболу. В 19:00 игра начнется на стадионе "Самара Арена".

Без сюрпризов не обошлось. У хозяев в запасе остались лидеры - Зиньковский, Сергеев и Гацкан. Капитан сегодня - Дмитрий Комбаров.

У гостей всего 4 футболиста в запасе. Они сыграют смешанным составом. Часть основных игроков осталась в Волгограде - готовиться к важному матчу РПЛ с "Локомотивом". С капитанской повязкой "Ротор" выведет экс-полузащитник "КС" Евгений Песегов.

В целом заявки сегодня, в среду 21 октября, выглядят следующим образом:

"Крылья Советов": 39 Фролов, 2 Полуяхтов, 3 Чернов, 4 Солдатенков, 6 Якуба, 8 Витюгов, 11 Ежов, 19 Цыпченко, 47 Божин, 77 Кабутов, 23 Комбаров.

Запасные: 1 Ломаев, 81 Овсянников, 5 Горшков, 10 Сарвели, 17 Зиньковский, 33 Сергеев, 46 Соколов, 69 Голенков, 84 Гацкан, 94 Шерстнев.

"Ротор": 1 Довбня, 4 Кожемякин, 6 Матрикарди, 7 Кипиани, 9 Микелтадзе, 11 Серченков, 17 Песегов, 19 Колесниченко, 23 Понсе, 26 Саплинов, 99 Медведь.

Запасные: 34 Репин, 46 Сесявин, 56 Балахонов, 59 Щербин.

За ходом поединка следите на сайте "КП-Самара".