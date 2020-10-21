В Самаре инвалиду-сироте удалось отстоять свою квартиру от мошенников, моривших его голодом

Дима Сокирко рад, что ему удалось отстоять квартиру

История инвалида-сироты Дмитрия Сокирко в Самаре закончилась хэппи-эндом. 21 октября в Промышленном районном суде огласили приговор, который освободил единственную жилплощадь молодого человека от притязаний нечистых на руку дельцов.

История Димы длится с начала года. Ради того, чтобы завладеть однокомнатной квартирой молодого человека – инвалида с ментальным диагнозом – злоумышленники пошли на угрозы и даже похищение. Когда парень, в умственном развитии остановившийся на уровне маленького ребенка, испугался преследований и сбежал к другу в Елховский район, злоумышленники поехали за ним, силой затолкали в машину и увезли на съемную квартиру, где несколько дней продержали в заточении без еды. После этого парень сдался и выполнил требования похитителей, продав квартиру вдвое дешевле ее стоимости. Да и из тех денег получил лишь 10 тысяч на продукты, остальное мошенники забрали себе.

Помогли соседи – они почуяли неладное, отвели Диму в полицию и помогли написать заявление. А общественная организация «Домик детства» предоставила Диме адвоката, чтобы через суд признать сделку купли-продажи недействительной.

- Сначала дело шло туго, противоположная сторона подала встречный иск о выселении Димы из квартиры. Однако судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что в момент совершения сделки Дима не мог отвечать за свои поступки и не понимал их последствий,- рассказала журналисту «КП-Самара» адвокат пострадавшего Нина Иванова.

После этого «черный риэлтор» частями вернула покупателю квартиры деньги. Последнюю расписку покупателя в том, что ему вернули все деньги, и он больше не претендует на квартиру Димы, предъявили в Промышленном районном суде 21 октября.

- Покупатель отозвал свой иск о выселении, а суд вынес решение об удовлетворении иска Димы о признании сделки купли-продажи недействительной и регистрации его прав на квартиру, - поделилась Нина Иванова. – Дима был на оглашении приговора, я ему все разъяснила, он очень рад!

А расследование двух уголовных дел о мошенничестве и незаконном лишении свободы в отношении тех, кто похитил Диму и морил его голом, продолжается.