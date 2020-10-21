В Самаре под колесами "Ларгуса" погибла женщина, которая вышла из автобуса

Очевидцы пытались помочь пострадавшей, но тщетно ФОТО: samara_dtp_official Фото: соцсети

Смертельное ДТП сегодня, в среду 21 октября, примерно в 16:00 произошло на Красноглинском шоссе в Самаре. Там "Лада Ларгус" сбила местную жительницу, вышедшую из автобуса. Помочь несчастной уже никто не смог.

- Она вышла из задней двери, хотела перейти дорогу по переходу. Обошла автобус с задней стороны, а "Ларгус" ехал во встречном направлении. Это все рядом с остановкой Горелый Хутор случилось, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" местный житель Валерий Егоров.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Сейчас полицейские проводят проверку по факту трагедии и устанавливают все обстоятельства аварии.