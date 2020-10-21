Погиб человек, образовалась пробка. На Ново-Садовой в Самаре произошло страшное ДТП

Из-за аварии образовалась большая пробка
Фото: Ольга НОВИКОВА
Серьезное ДТП сегодня вечером, в среду 21 октября, произошло в Самаре. На Ново-Садовой в районе остановки "Детская больница" сбили неизвестного мужчину.
- Он лежал на асфальте скрючившись. Рядом три машины полиции. Из-за этого на Ново-Садовой по направлению в город пробка от Аминева, - передает корреспонденту "КП-Самара" с места событий.
В пресс-службе ГУ МВД России по региону "Комсомолке" подтвердили, что авария, действительно, была. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
- По предварительной версии, женщина на "Тойоте Рав-4" допустила наезд на мужчину. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. На месте работают сотрудники ГИБДД, - сообщили полицейские.
Напомним, что сегодня на Красноглинском шоссе "Ларгус" насмерть сбил женщину, которая вышла из автобуса.