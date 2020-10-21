Появились фото страшного ДТП на Ново-Садовой в Самаре, где женщина на "Рав-4" насмерть сбила пешехода

Очевидцы сделали фото с места событий Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Полицейские разбираются в обстоятельствах страшного ДТП, которое сегодня вечером, в среду 21 октября, произошло в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Шверника. Там под колесами "Тойты Рав 4" погиб неизвестный мужчина.

- Он передвигался по пешеходному переходу. Ничем даже не накрыли, просто лежал после аварии у всех на виду. Погиб на месте, еще до приезда скорой, - рассказывают очевидцы.

Как сообщили "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, за рулем иномарки находилась местная жительница. Сейчас работа на месте трагедии продолжается. По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.