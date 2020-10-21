В Самаре рассказали, правдивы ли слухи о бесполезности масок в борьбе с коронавирусом

В оперштабе рекомендуют носить маски Фото: соцсети

В оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Самарской области рассказали, какие нелепые слухи ходят про маски. В сети периодически появляется информация о том, что эти средства защиты не очень-то и помогают. Местные специалисты спешат разоблачить эти сведения.

Так, региональные эксперты опровергают байку про американских ученых, которые будто бы заявили, что люди с укрытым лицом чаще заболевают. Нет и отравленных масок - даже МВД отрицает, что такие разносят по квартирам с целью ограбления. Полицейские уже ищут "шутника".

- Знаменитый детский врач Леонид Рошаль отмечает - нет лучшего средства, чем маска, чтобы минимальными средствами снизить заболеваемость, - говорят в оперштабе.

Врачи рекомендуют - соблюдайте меры предосторожности, мойте руки и избегайте людные места.

От отравленных масок никто не пострадал Фото: соцсети