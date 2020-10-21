Стали известны подробности ДТП на Красноглинском шоссе, где погибла пассажирка автобуса

По факту аварии проводится провека Фото: соцсети

Стали известны подробности страшного ДТП, которое сегодня, в среду 21 октября, произошло на Красноглинском шоссе. Напомним, что там под колесами "Лады Ларгус" погибла 57-летняя женщина, незадолго до аварии вышедшая из автобуса на остановке Горелый Хутор.

- За рулем "Ларгуса" находилась 30-летняя местная жительница. Она двигалась в сторону Управленческого и в пути следования допустила наезд на пешехода, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сейчас по факту трагедии полицейские проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.