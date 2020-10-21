Родительский комитет решил продлить школьные каникулы в Самарской области до 9 ноября

В Самаре прошло первое заседание Областного родительского собрания

В Самаре 21 октября состоялось первое заседание созданной недавно общественной организации - Областного родительского собрания. Прошло оно в режиме ВКС. Обсуждались планы на текущий год и ближайшее будущее.

- Когда в августе предложил создать Областной родительский комитет, прекрасно понимал, что никаких сложностей в его формировании у нас не будет. Потому что вижу, сколько у нас активных, небезразличных родителей, которые думают о судьбе своих детей, судьбе Родины, сколько активных родителей в общественных комитетах школ, для которых чужих детей нет, – отметил в начале встречи глава региона Дмитрий Азаров.

В составе собрания - родители со всех образовательных округов губернии, среди которых активисты, представители ОНФ, Губернской думы, Общественной палаты, многодетные мамы и папы, семьи, в которых воспитываются приемные дети и не только. Все они будут вырабатывать предложения по совершенствованию системы образования и обсуждать, какие новшества можно добавить в эту сферу.

Сейчас на одном из первых планов - контроль качества питания в школах. С 1 сентября все ученики начальной школы, более 143 тысяч детей, имеют возможно бесплатно посещать столовые. На исполнение этой задачи из областного бюджета выделено 218 миллионов рублей, а из федерального - почти 405 миллионов. Как поделились между собой члены собрания, дети школьными блюдами довольны, жалоб нет. Правда, иногда столы накрывают заранее, и к приходу детей еда перестает быть горячей. Ее ученики не всегда жалуют. С этой проблемой обещали разобраться путем информирования ребят через онлайн-платформы.

Губернатор уделил внимание и эпидемиологической ситуации. Здоровье школьников - это важно.

- Мы рассматриваем вопрос о продлении каникул на одну неделю, до 9 ноября, – обратился он к участникам заседания.

Родители поддержали такой вариант. По их мнению, двухнедельные каникулы позволят и учителям, и ученикам подготовиться к новой четверти и выйти в классы здоровыми.

В случае, если ситуация ухудшится, старшеклассников могут перевести на онлайн-обучение. Решение будет приниматься совместно с общественностью. Мнения в этом вопросе расходятся. Одни за, другие настаивают на очной форме. Все предложения обобщат и передадут в министерство образования.

Добавим, что на первом Общественном родительском собрании избрали председателя организации. Им стала глава окружного родительского собрания Северного образовательного округа Самарской области Елена Климова.