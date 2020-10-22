Дмитрий Азаров в своем инстаграме написал много добрых слов в адрес скончавшегося героя

22 октября в Самаре попрощаются с Владимиром Чудайкиным, героем Советского Союза, последним героем третьей ударной армии, которая воздвигла в 1945 году знамя Победы над Рейхстагом. Ветеран скончался в возрасте 95 лет.

Прощание с Владимиром Чудайкиным пройдет в Дворце культуры металлургов 22 октября в 12.30. Потом он будет похоронен на городском кладбище.

95 лет самому известному танкисту Самары исполнилось в феврале 2020 года. На Параде Победы в июне этого года он находился в Волге, которая проехала по площади Куйбышева, принимая Парад.

Владимир Чудайкин служил примером многим поколениям самарцев. Чтобы попасть на фронт в 1943 году он спрятал документы и предъявил их только на призывном пункте. Боялся, что не пройдет по возрасту, оставят в тылу. На танке герой въехал в Берлин. Он не раз рассказывал, как уже на подступах к Рейхстагу выскочил из своего танка и спасал товарищей из горящей бронированной машины. Потом уже в своем танке он, несмотря на ранение, продолжал огнем поддерживать пехоту.

В дальнейшем после войны он работал на куйбышевском металлургическом заводе. Уже на пенсии много времени уделял патриотическому воспитанию молодежи. Эта утрата отозвалась в сердце каждого жителя города. Редакция "КП-Самара" приносит соболезнования родным и близким, а также коллегам и друзьям героя.