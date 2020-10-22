Самарский министр объяснил, кого лечат от коронавируса дома

Врачи не кладут в больницу всех подряд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в инстаграме ведомства рассказал, кого в регионе оставляют лечиться дома при подозрениях на коронавирус. Онтакже отметил, что не стоит искать в этом подвоха: решение о таком лечении принимает врач исходя из пользы для пациента.

- Три категории пациентов, которым рекомендуем лечиться дома. Это те люди, у которых впервые поднялась температура. Если раньше таким людям рекомендовали просто отлежаться, то сейчас просим обращаться к врачам. Вторая категория - это те, у кого положительный мазок на коронавирус, но изменений состояния нет. И третья категория - это люди с пневмониями некоронавирусной этиологии, - отметил министр.

По его словам, каждой группе выписывают свое, утвержденное лечение. Препараты в аптеках есть - на последнем совещании вопрос их наличия обсуждали, аптеки выразили готовность пополнять свои запасы.

Также министр отметил, что в любом случае за амбулаторными больными должны наблюдать врачи, консультировать их по телефону. При ухудшении состояния, появлении серьезной одышки, ломоты, при температуре, которая не спадает долгое время - пациента необходимо класть в стационар. При этом решение о проведении КТ-исследования принимает врач по показаниям. Не стоит стремиться сделать снимок правдами и неправдами, если таких показаний нет.

- В тех случаях когда продолжаем лечение на дому важно продолжить режим самоизоляции, приема лекарства, дезинфекции поверхностей, чем будет чище, тем быстрее сопутствующая инфекция будет минимизирована и вы скорее выздоровеете, - отметил Армен Бенян.