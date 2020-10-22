Самарец накопил более 2,5 млн рублей долгов по алиментам

Деньги приставы списали со счета должника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судебные приставы в Самаре списали со счета должника 2,5 млн рублей. Такой долг он накопил, пока не платил алименты своим сыновьям после развода с женой. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Чтобы мотивировать мужчину выплатить долги, приставы вынесли постановление о запрете выезда за границу, а также запретили продавать или перерегистрировать принадлежащий ему автомобиль.

В результате приставам удалось взыскать причитающуюся детям сумму, которую списали со счетов должника.