Геймерам обеспечили подключение к World of Tanks с минимальными задержками

Игра в World of Tanks станет комфортнее и безопаснее

Билайн Бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») организовал прямой стык сети Билайн с игровыми кластерами Wargaming. Теперь абоненты Билайн могут играть в World of Tanks и другие популярные игры из любой точки России с минимальными задержками.

Эксперты дирекции по взаимодействию с операторами связи и роумингу Билайн при поддержке коллег из технического блока реализовали общероссийский проект и обеспечили прямое подключение игровых серверов к сети Билайн в Москве, Екатеринбурге, Красноярске, также на конец года запланировано подключение в Хабаровске. Таким образом абоненты смогут играть в World of Tanks и другие игры из любой точки России с минимальным пингом. Это гарантирует комфортную игру и защиту от возможного влияния трафика других интернет-сервисов, промежуточных сетей и оборудования.

Скачивание обновлений, новых игр и медиаконтента также пройдёт быстро благодаря присоединению к сети Билайн узлов CDN (Content Delivery Network - сеть доставки контента) компании G-Core Labs, международного провайдера облачных и edge-решений, через которые игры Wargaming и другой популярный медиа и игровой контент распространяются по всему миру. Общая пропускная способность сетевых стыков позволяет выдерживать высокие нагрузки с сохранением высочайшего качества доставки любого типа контента.

World of Tanks - одна из наиболее популярных ММО-игр, использующих инфраструктуру G-Core Labs. Это масштабная игра про сражения бронетехники середины XX столетия, захватившая внимание 160 млн пользователей по всему миру, благодаря увлекательному игровому процессу, реалистичным картам и декорациям, а также атмосферным сражениям достоверной бронетехники и танков. Игра является обладателем множества престижных наград, включая Golden Joystick Award.