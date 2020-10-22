Гандбольная «Лада» дома уступила «Ростов-Дону»

Ростовская команда оказалась сильнее "Лады". Фото - ГК "Лада"

Гандбольная «Лада» в Тольятти встречалась с «Ростов-Доном» в седьмом туре российской Суперлиги.

По итогам первого тайма тольяттинки уступали гостям всего два очка (13:15), во втором игровом отрезке преимущество ростовской команды возросло до шести баллов, в итоге «Лада» уступила со счетом (22:28). В турнирной таблице тольяттинские девушки идут на четвертой строчке.

Следующий матч «Лада» проведет 27 октября, на выезде сыграв против московского «Луча».