Трехлетний ребенок погиб на пожаре в Самарской области

На пожаре погибли два человека

Трехлетний ребенок погиб на пожаре в Шигонском районе в Самарской области, сообщают в региональном МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 23:42 в среду, 21 октября. Горел частный дом на площади в 200 кв. метров. В результате пожара погибли два человека, в том числе 45-летняя женщина и трехлетний ребенок. Также пострадала 13-летняя девочка, она госпитализирована. В 4:40 пожар был ликвидирован.

На месте работали 31 человек и 14 единиц техники. По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности печного отопления.