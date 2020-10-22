Жители Самары могут выиграть деньги каждый день

Золотая осень на Радио Дача!
Хорошая новость для жителей Самары. В течение трех недель можно не только слушать любимые песни на Радио Дача, но и выигрывать ценные призы: 1000 рублей каждый день!
Для участия в проекте необходимо:
- с 19 октября по 6 ноября 2020 года внимательно слушать эфир Радио Дача;
- отправлять заявку в мессенджеры Viber и WhatsApp Радио Дача на номер (846) 321-102-1 с фразой «Золотая осень»;
- ежедневно по будням слушатели угадывают, какая из трех песен звучала в эфире в течение последнего часа.
Игрок, ответивший верно, получает приз. Если игрок отвечает неверно, розыгрыш переносится в мессенджеры.
В группе ВКонтакте Радио Дача будут публиковать подсказки.
Правила акции здесь.
Слушайте Радио Дача, подписывайтесь на группу ВК, выигрывайте призы!