Жители Самары могут выиграть деньги каждый день

Золотая осень на Радио Дача!

Хорошая новость для жителей Самары. В течение трех недель можно не только слушать любимые песни на Радио Дача, но и выигрывать ценные призы: 1000 рублей каждый день!

Для участия в проекте необходимо:

- с 19 октября по 6 ноября 2020 года внимательно слушать эфир Радио Дача;

- отправлять заявку в мессенджеры Viber и WhatsApp Радио Дача на номер (846) 321-102-1 с фразой «Золотая осень»;

- ежедневно по будням слушатели угадывают, какая из трех песен звучала в эфире в течение последнего часа.

Игрок, ответивший верно, получает приз. Если игрок отвечает неверно, розыгрыш переносится в мессенджеры.

В группе ВКонтакте Радио Дача будут публиковать подсказки.

Правила акции здесь.

Слушайте Радио Дача, подписывайтесь на группу ВК, выигрывайте призы!