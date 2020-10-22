Следователи начали проверку по факту смерти на пожаре малолетнего ребенка и его матери

Следователи выясняют, что стало причиной смерти матери и ребенка на пожаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи начали проверку по факту смерти матери и ребенка на пожаре в Шигонском районе Самарской области. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ региона.

Пожар произошел в среду вечером, 21 октября. В селе Малячкино загорелся частный дом, на пожаре погибли 45-летняя женщина и ее трехлетний сын. Также пострадала 13-летняя дочь погибшей, она сейчас находится в больнице.

По факту случившегося начата доследственная проверка, назначены судебно-медицинское и пожаро-техническое исследования, призванные определить причины произошедшего. Предположительно, причиной пожара стала неисправность печного отопления.