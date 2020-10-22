Продвижение спорта в Самарской области обсудят в чате

В Самаре обсудили развитие спорта

В Самарской области намерены активизировать работу по развитию физкультуры и спорта. В этом на помощь общественникам придет комитет по спорту Консультативного совета при секретаре самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрии Азарове. Его основная цель - коллаборация партийных ресурсов с возможностями общественников.

- Это две очень большие и серьезные силы, огромное количество энергичных и инициативных людей. Не нужно выдумывать разные теории и спорить о них. Надо идти к людям, объединяться с ними, расширяться и делать общее дело, - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе, президент Федерации спортивной борьбы Самарской области Александр Живайкин.

На заседании обсудили первостепенные вопросы и решили включить в состав комитета представителей профильных департаментов Самары и Тольятти, а также делегатов из некоммерческих спортивных организаций.

Комитет должен выработать совместные решения по развитию спорта в регионе. В 2024 году по всей стране доля занимающихся спортом людей должна вырасти до 55%. В этом велика роль общественных организаций.

В ближайшие 2-3 недели лидеры федераций должны подготовить свои предложения по развитию, а для оперативной связи вопросы решили обсуждать в чат-мессенджере.