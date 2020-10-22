В Самаре у хулигана-дебошира нашли подозрительную капсулу

Задержали хулигана, получился наркоман Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полицейские задержали мужчину, который хулиганил около одного из домов на улице Лесной. Дебоширу грозило наказание за мелкое хулиганство, но он оказался не так-то прост. Уже в отделении мужчина добровольно выдал сотрудникам правоохранительных органов металлическую капсулу с порошком. Вскоре выяснилось, что это сильный наркотик.

Задержанный уверял, что все вещество нужно ему только для личного употребления. После лабораторного анализа выяснилось, что в капсуле мефедрон, при себе у мужчины было 0,82 грамма наркотика, а это - значительный размер, сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сейчас 39-летнего самарца арестовали на сутки по постановлению мирового судьи - это за хулиганство. А вот с наркотиками полиции еще предстоит разобраться.