Жители Самары могут сделать лучшим мурал местных художников

Мурал появился в Самаре недавно

Самарская художница Оксана Гладкова со своим муралом «Чистый вдох», посвященном победе над коронавирусом, претендует на победу в конкурсе Приволжского федерального округа. Чтобы работа могла стать победителем Фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART», нужна помощь и поддержка жителей региона.

Проголосовать за работу под номером 12 можно по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23 до 31 октября 2020 года.

Мурал появился на доме по ул. Ново-Садовой, 317. Работа, по словам художницы, посвящена постковидной эпохе. Такие рисунки молодых художников появились в каждом из 14 регионов. Посмотреть на них можно на сайте акции.

«КП-Самара» желает самарской художнице победы. Поддерживайте Оксану Гладкову до 31 октября. С каждого номера можно проголосовать лишь один раз.