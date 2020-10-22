В Самарской области выявили 145 новых заразившихся коронавирусом

За сутки в Самаре выписали 249 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выявили 145 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество заболевших в регионе с начала пандемии достигло 14 564 человек. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки умерли еще 4 человека, всего в регионе 242 летальных случая. Отмечается большое количество выздоровевших пациентов. За прошедшие 24 часа выписано 249 пациентов, всего вылечились 11 634 человека.

В целом по стране за сутки выявлено 15 971 новый заразившийся в 85 регионах. Всего в России с начала пандемии заболели 1,4 млн человек.