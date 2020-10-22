Самолеты из Самары начнут летать в Танзанию

Полет из Самары до Танзании займет 9,5 часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новое международное авианаправление введено в самарском аэропорту Курумоч. С 14 ноября будут выполняться прямые рейсы в аэропорт Карум на острове Занзибар, который входит в состав государства Танзания в Африке.

Самолеты будут летать из Курумоча раз в 10 дней. Вылет из Самары запланирован на 1:00, в полете нужно будет провести 9,5 часов. На место туристы прибудут в 9:35 по местному времени. Улететь из Танзании можно будет по пятницам. Вылет в 12:25 по местному времени, в Самару самолет прибудет в 23:00.

Рейсы будет выполнять авиакомпания AZUR Air. Уже начали продавать туристические пакеты в Танзанию.