«Доктора Лизу» самарцы смогут посмотреть в Мягком кинотеатре

Кино покажут в Мягком кинотеатре

Один день из жизни Елизаветы Петровны Глинки. История начинается с праздничного события: Елизавета и ее муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Конечно, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьей. По плану у нее только одно дело – заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна неожиданностей.

Посмотреть фильм одними из первых горожане смогут в Мягком кинотеатре. Расписание сеансов и билеты на comfortkino.ru и в мобильном приложении «Мягкий кинотеатр» appmsk.comfortkino.ru.