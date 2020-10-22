Водопровод и канализацию в Орловом овраге проведут до конца 2020 года

До конца года в Орлов Овраг подведут водопровод и канализацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До конца текущего года до поселка Орлов овраг проложат канализационную и водопроводную сети со всей необходимой инфраструктурой. В инвестиционной программе «РКС-Самара» на эти цели предусмотрено 236,9 млн рублей, говорится в сообщении регионального правительства.

Планируется проложить 10 км водопроводных и 5,7 км канализационных сетей. Отмечается, что уже проведены проектно-изыскательские работы.

В Орловом овраге выделили земельные участки для многодетных семей, где они могли бы построить дома. При этом к территории не были подведены инженерные коммуникации.

Ранее сообщалось, что в Самаре начали строить водоводы к поселку Управленческий.