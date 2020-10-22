Коммунальщики не спешили устранять повреждения на сетях

В Самаре более 600 человек 10 дней просидели без тепла и горячей воды из-за порыва на теплосетях. Коммунальное ЧП случилось на теплосетях, ведущих к многоэтажке по ул. Дыбенко, 120. Жители дома пожаловались на вопиющий случай общественникам и в прокуратуру.

- С 9 октября в доме не было ни воды, ни тепла, - рассказал председатель ТСЖ на Дыбенко, 120 Владимир Елизаров. – Ремонтная бригада приезжала и сказала, что делать ничего не будет, так как труба не входит в их зону ответственности. Я предъявил документы, в которых четко указано, что за трубу отвечают именно тепловики, но диспетчер все равно отправила меня в коммерческий отдел. Мы безуспешно препирались несколько дней, в результате обратились за помощью в ОНФ.

Вмешательство общественников принесло свои плоды: после того, как письма из регионального штаба легли на стол коммунальщикам и отправились в прокуратуру, рабочие приехали уже на следующий день. За два часа проблема была устранена.

Председатель ТСЖ подсчитал, что пока аварию не устранили, дом ежедневно терял около 200 кубометров воды – потери для дома немалые. Об аварии знали все – и администрация, и коммунальщики, но более 600 человек, в том числе семьи с маленькими детьми, пенсионеры и инвалиды, 10 дней просидели без горячей воды и отопления.

- Это настоящий бардак, с которым мы вместе с прокурором будем разбираться, - заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Вадим Нуждин. - Недопустимо, что столько людей страдают. А если бы общественники не вмешались в ситуацию, жители еще 10 дней без воды и тепла сидели бы? Мы настоятельно рекомендуем коммунальщикам внимательнее относиться к обращениям граждан и своевременно устранять повреждения, особенно учитывая начало отопительного сезона.