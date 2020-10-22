В Самаре и Тольятти больше всех: стало известно, где и как болеют коронавирусом в Самарской области

Всего с начала пандемии в регионе выявили 14 564 случая заражения коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самаре выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом, в Тольятти - 37. Всего в регионе нашли еще 145 заболевших, сообщили в областном оперштабе.

С начала пандемии в регионе выявили 14 564 случая заражения коронавирусом. Больше всего заразившихся выявляют среди пациентов, уже болеющих пневмонией и ОРВИ, за сутки коронавирус подтвердился у 126 человек. Еще 17 выявлены из числа контактных, двое узнали о заражении во время профосмотра.

За сутки вылечились 249 человек, всего выписано 11 634 пациента, что составляет 80% от заразившихся.

Умерли еще 4 человека, среди них две женщины 76-ти и 77-ми лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, а также женщины 61-го и 70-ти лет, у которых были заболевания сердечно-сосудистой системы. Всего умерли 242 человека.