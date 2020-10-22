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Жителей Кротовки удивили летающие по селу экзотические птицы

Местные жители сняли на видео сидящего на столбе павлина
Вячеслав СОРОКИН
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Павлин сидел на опоре ЛЭП

Павлин сидел на опоре ЛЭП

Жителей Кротовки удивили появившиеся в селе павлины. Видео с экзотическими птицами поделились читатели «Комсомольской правды - Самара».

Павлин расположился на одной из опор ЛЭП в селе Кинель-Черкасского. Жители недоумевают, откуда в их селе появилась экзотическая птица.

Павлин считается одной из самых красивых птиц в мире, его отличает яркая расцветка, в наибольшей степени птица известна благодаря своему пышному, распускаемому веером хвосту. В неволе павлины живут в лесных и кустарниковых зарослях, селятся вблизи водоемов.