В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за непогоды

В пятницу ожидаются порывы ветра до 18 м/с Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за усиления ветра, говорится в сообщении регионального МЧС.

Сильный ветер в регионе ожидается в пятницу, 23 октября. По данным МЧС, могут быть порывы до 15-18 м/с. При сильном ветре в МЧС советуют укрыться в подземных переходах или подъездах, убрать с балкона вещи и стараться не парковать машины вблизи столбов и деревьев.

В среду жители Самарской области выкладывали в социальных сетях фото и видео первого снега. По данным синоптиков, в выходные потеплеет до +14 градусов, при этом местами ожидаются дожди.