В Самаре завершается сезон дачных перевозок

В этом году сезон начался позже из-за коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 1 ноября завершается сезон дачных перевозок, об этом говорится в сообщении городской администрации.

Дачные автобусы будут ходить в оставшиеся в октябре выходные, последние автобусы запланированы на субботу, 31 октября. В воскресенье, 1 ноября, дачников уже возить не будут.

В этом году сезон дачных перевозок из-за пандемии коронавируса стартовал только во второй половине июня. В оставшиеся дачные дни в автобусах продолжат действовать те же ограничения, что и на протяжении всего сезона. В салоне необходимо одевать маску и соблюдать социальную дистанцию. Как ранее сообщали в городской администрации, дачников без масок в автобусы пускать не будут.