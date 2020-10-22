В Самаре полицейские выявили торговцев, продающих алкоголь несовершеннолетним

Полицейские пресекли продажу алкоголя несовершеннолетним Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полицейские выявили торговцев, которые продавали алкоголь несовершеннолетним, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратились граждане, которые сообщили, что в магазине на улице Маяковского продавщица продавала алкоголь несовершеннолетним. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за подобные продажи, с ней проводились разъяснительные беседы, полицейские проверяли, есть ли в магазине сообщения о запрете продажи алкоголя малолетним.

Кроме того, полицейские выяснили, что в баре на Молодогвардейской тоже продают алкоголь посетителям младше 18 лет. Продавец ранее привлекался к ответственности за подобные продажи.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела. Виновным грозят исправительные работы на срок до одного года.