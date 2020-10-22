В Самаре возбудили уголовное дело на ГАИшников, которые ушли на больничный, попавшись на взятке

По версии следствия, за взятку сотрудники ГИБДД согласились отпустить пьяного водителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 октября Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников ГИБДД, пойманных с поличным на взяточничестве.

Напомним, по данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, за 35 тысяч рублей ДПСники согласились закрыть глаза на все нарушения, допущенные уроженцем Грозного: мужчина ехал на машине с нечитаемыми номерами и без необходимых документов, да еще и нетрезвый.

Операцию по задержанию полицейских провели 9 октября на трассе М-5 сотрудники подразделения собственной безопасности областного МВД. После этого все материалы проверки передали в региональный Следственный комитет.

Интересно, что к моменту возбуждения уголовного дела сумма взятки снизилась до 30 тысяч рублей, а из всего перечня нарушений, на которые полицейские обещали закрыть глаза, осталось лишь ненаправление водителя на медосвидетельствование и несоставление протокола по этому поводу.

Подозреваемые в коррупции пока не допрошены – сразу после задержания они ушли на больничный.

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