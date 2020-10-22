В мини-футбольном «Динамо-Самара» нашли коронавирус. Команда не сможет сыграть с КПРФ

Решение о том, присуждать ли волжанам технические поражения, решат на заседании КДК РФС. Фото: МФК «Динамо-Самара».

Мини-футбольный клуб «Динамо-Самара» не сможет сыграть против КПРФ в двух матчах пятого тура чемпионата России. Причина – в команде у нескольких игроков положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба волжского клуба.

- МФК «Динамо Самара» официальным письмом проинформировал ассоциацию мини-футбола России о положительных тестах игроков команды на COVID-19. Сейчас в составе нашей команды не набирается минимально необходимые девять игроков, имеющих отрицательные тесты для участия в матчах пятого тура с СК КПРФ, - говорится в сообщении на официальном сайте «Динамо-Самара».

Решение о том, присуждать ли волжанам технические поражения, решат на заседании КДК РФС.

Ранее «Динамо-Самара» не сыграло матчи четвертого тура чемпионата страны. Все из-за того же коронавируса, только уже в стане соперника – «Норильского никеля». Волжанам присудили две технические победы за два матча тура.