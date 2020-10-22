В Отрадном не будут закрывать отделение гемодиализа ради больных COVID

В Самарской области не будут закрывать отделение гемодиализа

Закрывать отделение гемодиализа в Отрадном не будут. Напомним, тревогу забил блогер и многодетный отец Виталий Ковригин. Новый диализный центр когда-то и открыли благодаря его инициативности. Он пригрозил голодовкой, если этого не произойдет. Оказалось, что в Кинель-Черкасском районе много пациентов, которым нужны услуги этого центра. Раньше им приходилось ездить в Самару, и это серьезно усложняло им жизнь.

И вот сейчас судьба таких пациентов повисла на волоске. Виталий Ковригин отметил, что отделение гемодиализа хотят закрыть из-за переоборудования больницы под ковидный госпиталь.

- Это жизненно важная процедура, в больнице можно организовать зеленую зону, у нас есть отдельный вход. Многие пациенты не перенесут дорогу в 100 км, - написал он. В социальных сетях многодетного отца поддержали. И вскоре минздрав тоже дал свой ответ. Здесь подтвердили, что вопрос о переоборудовании больницы прорабатывается.

- Вместе с тем отделение гемодиализа будет работать в штатном режиме с соблюдением необходимых противоэпидемических мер, - отметили в ведомстве.