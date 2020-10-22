«Почта России» призывает пользоваться электронными заказными письмами в Международный день без бумаги

На почте призывают использовать электронные заказные письма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Международный день без бумаги впервые был проведен в 2010 году. В этот день различные организации по всему миру на реальных примерах демонстрируют, как можно отказаться от бумаги. В частности, внедряется электронный документооборот, сокращаются расходы на печать.

Свои варианты представляет и «Почта России». Например, автолюбителей призывают отказаться от получения бумажных писем от ГИБДД. Можно воспользоваться сервисом «Электронное заказное письмо» или получать информацию от ГИБДД через сайт госуслуг. Присылаемая информация идентична той, что содержится в традиционном бумажном письме.

Как рассказал заместитель директора по почтовому бизнесу УФПС Самарской области Алексей Соловьев, доля отправляемых полностью в электронном виде уведомлений от ГИБДД постоянно увеличивается. За девять месяцев этого года количество таких уведомлений возросло с 2,6% до 6,5%.